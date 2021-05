Tre parole per il tuo parrucchiere: liscio, morbido, asimmetrico. Il re dei tagli medi non smette mai di stupire. (Di lunedì 10 maggio 2021) L’attrice spagnola Penelope Cruz festeggia i 47 anni appena compiuti con un nuovo taglio perfetto per la primavera 2021, il classico french bob liscio e con la riga in mezzo ma ravvivato dalla lunghezza asimmetrica. Il caschetto compie 110 anni. I più iconici di sempre guarda le foto Penelope Cruz, il nuovo cut per il compleanno Inossidabile e sempre bellissima, anche Penelope Cruz si avvicina indenne alla fatidica soglia dei 50 anni. Il 28 aprile ne ha compiuti 47 e per festeggiare il traguardo (raggiunto in fantastica forma) ha deciso di regalarsi un nuovo ... Leggi su iodonna (Di lunedì 10 maggio 2021) L’attrice spagnola Penelope Cruz festeggia i 47 anni appena compiuti con un nuovoo perfetto per la primavera 2021, il classico french bobe con la riga in mezzo ma ravvivato dalla lunghezza asimmetrica. Il caschetto compie 110 anni. I più iconici di sempre guarda le foto Penelope Cruz, il nuovo cut per il compleanno Inossidabile e sempre bellissima, anche Penelope Cruz si avvicina indenne alla fatidica soglia dei 50 anni. Il 28 aprile ne ha compiuti 47 e per festeggiare il traguardo (raggiunto in fantastica forma) ha deciso di regalarsi un nuovo ...

re_torico : #seiparole : Dammi tre parole sole cuore amore - ilo_ak : RT @michele_geraci: Passeggiando per #Turpan, un gruppo di persone mi hanno invitato a bere con loro, mentre il marito preparava drink, la… - egos23 : @Itsallgoodman3 Non lo so, ad esempio ora guardavo il vecchio A-team ed in un dialogo tre parole erano pronunciate… - criscuolo_m : RT @michele_geraci: Passeggiando per #Turpan, un gruppo di persone mi hanno invitato a bere con loro, mentre il marito preparava drink, la… - viasyba : Per il prossimo anno si tengano in considerazione le parole con gli ultimi tre allenatori hanno lasciato. Tutti e… -