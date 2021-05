Sulle alleanze i primi no a Conte. L’accordo traballa anche a Napoli (Di lunedì 10 maggio 2021) La confusione nel Movimento 5 Stelle è testimoniata dalla convocazione di due assemblee congiunte dei parlamentari nel giro di due giorni. La prima, tenutasi ieri sera, serviva a fare il punto sul processo di riorganizzazione. La seconda ha all’ordine del giorno il Ponte sullo Stretto di Messina, dopo che il sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, e con lui buona parte degli eletti siciliani, ha cambiato idea sulla grande opera e aperto alla sua realizzazione. I due incontri, peraltro, servono anche … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 10 maggio 2021) La confusione nel Movimento 5 Stelle è testimoniata dalla convocazione di due assemblee congiunte dei parlamentari nel giro di due giorni. La prima, tenutasi ieri sera, serviva a fare il punto sul processo di riorganizzazione. La seconda ha all’ordine del giorno il Ponte sullo Stretto di Messina, dopo che il sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, e con lui buona parte degli eletti siciliani, ha cambiato idea sulla grande opera e aperto alla sua realizzazione. I due incontri, peraltro, servono… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

