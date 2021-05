Sostegni bis | intesa sui ristori e ipotesi rinvio cartelle a fine giugno Lega-Fi | nessun rinvio su riaperture e coprifuoco

Advertising

fattoquotidiano : Non sarà neanche la seconda tranche di contributi a fondo perduto, prevista dal decreto Sostegni bis, a placare i m… - AgenPolitica : DECRETO SOSTEGNI BIS: PROROGA CARTELLE ESATTORIALE A FINE GIUGNO ? - Agenzia_Dire : Previsti anche aiuti per i Comuni a rischio default. - CorrNazionale : #DecretoSostegni bis, ecco come cambiano i ristori: acconto e poi saldo sul bilancio. Passa la linea del ministro G… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Entro questa settimana, con ogni probabilità, Il governo del presidente Mario Draghi approverà il decreto Sostegni bis che… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis

Il Sole 24 ORE

Il governo sta valutando la possibilità di "congelare" le cartelle esattoriali per altri due mesi con un provvedimento da inserire all'interno del prossimo decreto. È quanto ha riportato Ansa citando fonti all'interno delle maggioranza. L'opzione allo studio di Palazzo Chigi sarebbe quindi quella di sospendere le riscossioni non fino a fine maggio "...Auspichiamo, quindi, che il DLaccolga misure invocate in maniera compatta da tutti i settori produttivi. E' un'occasione che il Governo non può perdere per assicurare sostegno a ...Cresce il pressing affinché, quando si avranno i nuovi dati dei contagi, venerdì, si riunisca la cabina di regia e, nel caso di numeri rassicuranti, si approvi l'allentamento delle restrizioni. Intesa ...Nel corso del vertice a Palazzo Chigi con Draghi passa la proposta avanzata dal leghista Giorgetti con i contributi in due tempi. Decreto Sostegni bis in Cdm giovedì ...