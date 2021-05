Salernitana in Serie A: tris a Pescara e sogno realizzato (Di lunedì 10 maggio 2021) La Salernitana vince a Pescara e vola in Serie A. Il Brescia supera il Monza e conquista i playoff: tutti i verdetti della Serie B Terza promozione in Serie A nella storia della Salernitana, dopo 23 anni finalmente i granata tornano tra i grandi. I ragazzi di Castori calano il tris a Pescara e conquistano il secondo posto in classifica. Decisivo un grande secondo tempo con l’ingresso di Andrè Anderson, uomo chiave del match che al 67? trasforma un calcio di rigore. Prima Casasola e poi Tutino archiviano la pratica e rendono il sogno realtà. Il Monza perde in casa contro il Brescia e deve accontentarsi dei playoff. Partita compromessa dall’espulsione di Bellusci all’ora di gioco. Prenderanno parte ai playoff anche il Lecce, ... Leggi su zon (Di lunedì 10 maggio 2021) Lavince ae vola inA. Il Brescia supera il Monza e conquista i playoff: tutti i verdetti dellaB Terza promozione inA nella storia della, dopo 23 anni finalmente i granata tornano tra i grandi. I ragazzi di Castori calano ile conquistano il secondo posto in classifica. Decisivo un grande secondo tempo con l’ingresso di Andrè Anderson, uomo chiave del match che al 67? trasforma un calcio di rigore. Prima Casasola e poi Tutino archiviano la pratica e rendono ilrealtà. Il Monza perde in casa contro il Brescia e deve accontentarsi dei playoff. Partita compromessa dall’espulsione di Bellusci all’ora di gioco. Prenderanno parte ai playoff anche il Lecce, ...

Advertising

Gazzetta_it : Grave episodio di violenza e intimidazione alla vigilia di Pescara-Salernitana #SerieB - CB_Ignoranza : La Salernitana è ufficialmente in Serie A. #Salernitana #SerieA #Lotito - Agenzia_Ansa : Aggredita a Salerno la figlia dell'allenatore del Pescara. La moglie di Gianluca Grassadonia sui social: 'La nostra… - stirone99 : RT @gippu1: La #Salernitana torna in serie A e questo vuol dire che dopo 73 anni tornerà in serie A il derby Salernitana-Napoli: partita se… - DanVMor : L'ultima volta della Salernitana in Serie A (a 18 squadre con 4 retrocessioni...) c'era Marco Di Vaio a fare gol be… -