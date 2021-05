Salernitana in Serie A: tifosi in delirio – VIDEO (Di lunedì 10 maggio 2021) I tifosi della Salernitana hanno festeggiato in città la promozione in Serie A: le immagini delle celebrazioni – VIDEO La Salernitana ha conquistato la terza promozione in Serie A della sua storia (dopo quelle del ’47 e del ’98) battendo il Pescara all’ultima giornata di campionato. Un successo atteso da settimane, che i tifosi del club campano hanno festeggiato in città con caroselli, cori e fumogeni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Idellahanno festeggiato in città la promozione inA: le immagini delle celebrazioni –Laha conquistato la terza promozione inA della sua storia (dopo quelle del ’47 e del ’98) battendo il Pescara all’ultima giornata di campionato. Un successo atteso da settimane, che idel club campano hanno festeggiato in città con caroselli, cori e fumogeni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B LA SALERNITANA PROMOSSA IN SERIE A Decisiva la vittoria 3-0 contro il Pescara #SkySport #SerieB… - Gazzetta_it : Grave episodio di violenza e intimidazione alla vigilia di Pescara-Salernitana #SerieB - CB_Ignoranza : La Salernitana è ufficialmente in Serie A. #Salernitana #SerieA #Lotito - marcomiccoli1 : SEMPLICE. Ora con la #Salernitana promossa in #SerieA, #Lotito non può essere presidente di due squadre che milita… - AgReds : RT @ruttosport: Salernitana in Serie A: arrivano i 6 punti per la Champions della Lazio? -