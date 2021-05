PS5 introvabile anche nel 2022: la conferma di Sony (Di lunedì 10 maggio 2021) PS5 introvabile anche nel 2022? La sicurezza ad oggi non c’è, ma Sony lancia l’allarme: l’offerta non calerà, e l’azienda non sarà ancora in grado di soddisfarla. PlayStation 5Un allarme che non tende a spegnersi. Quello delle PlayStation 5 introvabili è un caso praticamente unico nella storia recente dei videogiochi. Un mix infernale: tra carenza di chip, pandemia e febbre da gaming crescente la penuria straordinaria di console è ormai una realtà consolidata. Dal giorno del suo lancio, PlayStation 5 è praticamente introvabile: sei mesi in cui pochi – pochissimi – fortunati hanno messo le mani sulla nuova ammiraglia dei giapponesi. POTREBBE INTERESSARTI –> PS5, numeri da capogiro: quasi otto milioni di unità nel mondo PS5 sarà introvabile per un altro anno: la ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) PS5nel? La sicurezza ad oggi non c’è, malancia l’allarme: l’offerta non calerà, e l’azienda non sarà ancora in grado di soddisfarla. PlayStation 5Un allarme che non tende a spegnersi. Quello delle PlayStation 5 introvabili è un caso praticamente unico nella storia recente dei videogiochi. Un mix infernale: tra carenza di chip, pandemia e febbre da gaming crescente la penuria straordinaria di console è ormai una realtà consolidata. Dal giorno del suo lancio, PlayStation 5 è praticamente: sei mesi in cui pochi – pochissimi – fortunati hanno messo le mani sulla nuova ammiraglia dei giapponesi. POTREBBE INTERESSARTI –> PS5, numeri da capogiro: quasi otto milioni di unità nel mondo PS5 saràper un altro anno: la ...

Advertising

infoitscienza : PS5 introvabile anche nel 2022? Sony lancia l'allarme - SteelRevel : RT @spaziogames: Guai in vista? #PS5 - spaziogames : Guai in vista? #PS5 - ventisbloom : comunque vergognoso come dopo quasi sei mesi dall'uscita la ps5 sia ancora introvabile -