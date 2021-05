Pompei | anziano truffato al supermercato | un arresto

Advertising

T7TorreSette : #Pompei - Truffa ad un anziano, ai domiciliari l’autore del raggiro - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Pompei, truffa un #Anziano all'esterno di un #Supermercato: arrestato -… - anteprima24 : ** Anziano truffato al supermercato, arresto nel Napoletano ** -

Ultime Notizie dalla rete : Pompei anziano

Questa mattina infatti i carabinieri della stazione dihanno dato esecuzione ad un'ordinanza ...non sono state fornite le generalità) accusato di truffa aggravata commessa ai danni di unOrganizza una truffa in piena regola ai danni di undi. Scattano gli arresti domiciliari. I carabinieri della Stazione dihanno arrestato questa mattina un uomo, ponendolo agli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza ...Organizza una truffa in piena regola ai danni di un anziano di Pompei. Scattano gli arresti domiciliari. I carabinieri della Stazione di Pompei hanno arrestato questa mattina un uomo, ...Era arrivato anche a simulare una telefonata nella quale la figlia chiedeva al padre di acquistare una collana e un paio di orecchini. Tutto all'esterno di un supermercato e per ...