Pescara, Grassadonia: “Aggressione a mia figlia? Non sporchi il nome di Salerno” (Di lunedì 10 maggio 2021) Gianluca Grassadonia torna sull'Aggressione subita da sua figlia.Episodio gravissimo, quello verificatosi nella giornata di ieri, a Salerno. Alla vigilia della sfida tra Pescara e Salernitana, che potrebbe regalare la promozione in Serie A alla compagine granata, la figlia del tecnico del club abruzzese ha subito un'Aggressione - a scopo intimidatorio - da parte di un gruppo di tifosi della Salernitana.Un episodio increscioso, commentato ai microfoni della Rai anche dal tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia, a pochi istanti dal fischio d'inizio della sfida dell'Adriatico."Ringrazio tutti coloro che ci sono stati vicini, ringrazio la città di Pescara e quella di Salerno. Mi spiace che questa città ... Leggi su mediagol (Di lunedì 10 maggio 2021) Gianlucatorna sull'subita da sua.Episodio gravissimo, quello verificatosi nella giornata di ieri, a. Alla vigilia della sfida trae Salernitana, che potrebbe regalare la promozione in Serie A alla compagine granata, ladel tecnico del club abruzzese ha subito un'- a scopo intimidatorio - da parte di un gruppo di tifosi della Salernitana.Un episodio increscioso, commentato ai microfoni della Rai anche dal tecnico delGianluca, a pochi istanti dal fischio d'inizio della sfida dell'Adriatico."Ringrazio tutti coloro che ci sono stati vicini, ringrazio la città die quella di. Mi spiace che questa città ...

Advertising

Gazzetta_it : Grave episodio di violenza e intimidazione alla vigilia di Pescara-Salernitana #SerieB - pisto_gol : Solidarietà alla famiglia Grassadonia e totale rifiuto della violenza |Aggredita a Salerno la figlia dell'allenator… - myrtamerlino : Aggredita con spintoni e calci per una partita di #calcio. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Bisogna indi… - liidsss : RT @tancredipalmeri: Bellissimo gesto della squadra della Salernitana che per solidarietà è andata interamente con corpo tecnico e panchina… - DocThomas : RT @tancredipalmeri: Bellissimo gesto della squadra della Salernitana che per solidarietà è andata interamente con corpo tecnico e panchina… -