Milan | Pioli ai suoi | “Non abbiamo fatto ancora nulla | concentrati per il Toro”

Advertising

AntoVitiello : #Pioli dopo aver battuto la #Juve conferma l'intenzione del #Milan di riscattare #Tomori: 'La nostra intenzione per… - PBPcalcio : Intanto #Pioli conferma la volontà del #Milan di riscattare #Tomori e aggiunge che anche il ragazzo vuol restare in rossonero ???? #Milan - SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - geppetto23 : La mossa a sorpresa, l'abbraccio con Pioli e il futuro da scrivere: il Milan si gode il 'mago' Diaz, con la Champio… - LuigiBevilacq17 : RT @WazzaFit: Beh quindi: - Nedved conferma Pirlo - il Milan conferma Pioli Antonio, guardami negli occhi. Ndo cazzo vai. -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

Non è davvero un momento facile in casa Juventus . La netta sconfitta di ieri sera all' Allianz Stadium contro ildi Stefanoha fatto piovere critiche e sentenze da tutte le parti. Ma per il bianconeri non c'è tempo per le analisi, né per recriminazioni o polemiche, c'è solo il tempo per preparare la ...Ildi Stefano- stando a quanto scrive in Spagna Fichajes.net - sarebbe tornato sulle tracce di Alvaro Odriozola, in uscita in estate dal Real Madrid Stagione non proprio esaltante per Álvaro ..."Quella del Milan è stata una grande vittoria, l'ha meritata ampiamente". Stefano Eranio grande ex rossonero commenta così il successo della squadra di Pioli contro ...La Serie A 2020-21 sta volgendo al termine, ma il Milan è ancora a caccia di record. I rossoneri, infatti, vogliono diventare la squadra più vincente in ...