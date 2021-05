Migranti, naufragio al largo della Libia: “5 morti, anche un bambino”. Nella notte in 635 sbarcati a Lampedusa: al via trasferimenti (Di lunedì 10 maggio 2021) Nuove partenze dalla Libia, altri naufragi nel Mediterraneo: l’ultimo domenica, come riferisce un tweet Safa Msehli, portavoce dell’Oim: “Almeno cinque persone, tra cui un bambino, sono annegate quando la loro barca si è capovolta, mentre i sopravvissuti sono stati portati a riva dai pescatori”. L’Organizzazione mondiale per le migrazioni con sede a Ginevra spiega che in totale solo Nella giornata di domenica “più di 700 Migranti sono stati intercettati al largo della Libia dalla Guardia costiera (libica)” e quindi riportati a riva. Oltre 700 respingimenti e 635 persone che invece durante la notte, con quattro barconi, sono sbarcate a Lampedusa. In 24 ore sull’isola siciliano si sono registrati 20 sbarchi, per un totale di 2.128 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Nuove partenze dalla, altri naufragi nel Mediterraneo: l’ultimo domenica, come riferisce un tweet Safa Msehli, portavoce dell’Oim: “Almeno cinque persone, tra cui un, sono annegate quando la loro barca si è capovolta, mentre i sopravvissuti sono stati portati a riva dai pescatori”. L’Organizzazione mondiale per le migrazioni con sede a Ginevra spiega che in totale sologiornata di domenica “più di 700sono stati intercettati aldalla Guardia costiera (libica)” e quindi riportati a riva. Oltre 700 respingimenti e 635 persone che invece durante la, con quattro barconi, sono sbarcate a. In 24 ore sull’isola siciliano si sono registrati 20 sbarchi, per un totale di 2.128 ...

