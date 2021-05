Migliori giochi gratis Mac

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 10 maggio 2021) Se siete in possesso di un Mac (portatile e fisso) e volete utilizzarlo per giocare, siete nel posto giusto. In questo articolo vi presenteremo alcuni tra idisponibili per la piattaforma Apple e completamente gratuiti. Iper Mac Se state pensando di voler giocare su Mac, avrete l’opportunità di farlo senza spendere niente grazie alla possibilità di usufruire di tantissimigratuiti disponibili sulla piattaforma. Qui di seguito vi presenteremo quali sono i più richiesti dagli utenti Apple e a cui potrete accedere senza spendere nulla. Savage 2 A Tortured Soul Savage 2 a Tortured Soul è un gioco di tipo Action Adventure con alcuni elementi tipici degli RPG nato come gioco a pagamento e diventato Free to Play solo ...