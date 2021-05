Maurizio Di Marzio: l'ex Br in Francia e la prescrizione scaduta (Di lunedì 10 maggio 2021) L'ex brigatista è l'unico dei 10 nomi trasmessi dalla Francia all'Italia ancora in fuga. Deve scontare 5 anni e 9 mesi, ma se non verrà preso entro la mezzanotte di oggi i suoi reati cadranno in ... Leggi su today (Di lunedì 10 maggio 2021) L'ex brigatista è l'unico dei 10 nomi trasmessi dallaall'Italia ancora in fuga. Deve scontare 5 anni e 9 mesi, ma se non verrà preso entro la mezzanotte di oggi i suoi reati cadranno in ...

Ex terroristi, Maurizio Di Marzio domani sarà un uomo libero 'Ombre rosse' è il nome dell'operazione che ha portato all'arresto di sette terroristi italiani in Francia e, come un'ombra, l'ex brigatista Maurizio Di Marzio sembra svanire nel nulla dopo che la polizia francese a fine aprile ha bussato alla sua porta con un mandato di cattura. Era il 28 aprile e tra allora e oggi, 10 maggio, c'è un ...

