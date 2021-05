LIVE Sinner-Humbert 6-2, 6-4 in DIRETTA: nuovo ranking ATP. “Con Nadal proverò a fare il mio gioco” (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ (5° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 19.00) LA CRONACA DI Sinner-Humbert JANNIK Sinner: “PARTITA NON FACILE, ME LA gioco CON Nadal” IL nuovo ranking DI JANNIK Sinner 15.26 Grazie per averci seguito e buona giornata! 15.25 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: nessun ace dell’azzurro che ha fatto solo un doppio fallo rispetto ai due servizi vincenti del francese. 72% di punti vinti per Sinner con la prima di servizio e il 60% di punti con la seconda rispetto al 53% di punti vinti sia con la prima che con la seconda di servizio del transalpino. Tante palle break ottenute dall’azzurro, ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-HURKACZ (5° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 19.00) LA CRONACA DIJANNIK: “PARTITA NON FACILE, ME LACON” ILDI JANNIK15.26 Grazie per averci seguito e buona giornata! 15.25 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: nessun ace dell’azzurro che ha fatto solo un doppio fallo rispetto ai due servizi vincenti del francese. 72% di punti vinti percon la prima di servizio e il 60% di punti con la seconda rispetto al 53% di punti vinti sia con la prima che con la seconda di servizio del transalpino. Tante palle break ottenute dall’azzurro, ...

