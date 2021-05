Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone nella prima foto (Di lunedì 10 maggio 2021) Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone sono ritratti nella prima foto ufficiale di Killers of the Flower Moon, il nuovo film diretto da Martin Scorsese. Le riprese di Killers of the Flower Moon sono attualmente in corso e dal set del nuovo progetto di Martin Scorsese arriva la prima foto ufficiale che ritrae Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone. Lo scatto mostra una scena ambientata a Grey Horse, Oklahoma, nel 1919, e mostra i due attori nei ruoli di Ernest Burkhart e Mollie Burkhart. In Killers of the Flower Moon il premio ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021)sono ritrattiufficiale diof the, il nuovo film diretto da Martin Scorsese. Le riprese diof thesono attualmente in corso e dal set del nuovo progetto di Martin Scorsese arriva laufficiale che ritrae. Lo scatto mostra una scena ambientata a Grey Horse, Oklahoma, nel 1919, e mostra i due attori nei ruoli di Ernest Burkhart e Mollie Burkhart. Inof theil premio ...

Advertising

Think_movies : “Killers of the Flower Moon”: Leonardo DiCaprio nella Prima Immagine dell’atteso film di Martin Scorsese… - fisco24_info : DiCaprio nel nuovo Scorsese, la prima immagine: Killers of the Flower Moon con Lily Gladstone - cinefilosit : #KillersoftheFlowerMoon: le prime foto del film con #LeonardiDiCaprio - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli DiCaprio nel nuovo Scorsese, la prima immagine Killers of the Flower Moon con Lil… - mymovies : Killers of the Flower Moon, la prima immagine del film di Martin Scorsese -