Isola, scontro tra naufraghi: "Il gruppo l’ho visto un po’ lontano" (Di lunedì 10 maggio 2021) Nel corso della sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi si è assistito ad uno scontro tra Francesca Lodo e Andrea Cerioli. Ecco cosa è successo. L’Isola dei famosi, Francesca Lodo contro Andrea Cerioli: “Mi sono esposta parecchio” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 10 maggio 2021) Nel corso della sedicesima puntata de L’dei Famosi si è assistito ad unotra Francesca Lodo e Andrea Cerioli. Ecco cosa è successo. L’dei famosi, Francesca Lodo contro Andrea Cerioli: “Mi sono esposta parecchio” su Notizie.it.

Advertising

lethargiclouisx : Ahia che scontro tra gelose tra Ilary e Vera Gemma #isola - fanpage : #isola - scontro acceso tra Francesca Loro e Andrea Cerioli. - bylprod : VERA GEMMA vs ILARY E' SCONTRO #isola - TZtheBest1 : RT @frizzymood: #tommasozorzi a quest'isola è mancato il 'conflitto'. Non c'è proprio quel mood di scontro tra la gente, strategie varie. M… - frizzymood : #tommasozorzi a quest'isola è mancato il 'conflitto'. Non c'è proprio quel mood di scontro tra la gente, strategie varie. Mhm -