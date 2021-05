Ilary Blasi fa una gaffe in diretta a L’isola ma quasi nessuno se n’è accorto

(Di martedì 11 maggio 2021)è molto amata dal pubblico soprattutto per i suoi momenti ironici. Quando non segue il gobbo la conduttrice dà il meglio sé e dimostra di essere un’adorabile “caciarona”. Ieri sera la presentatrice dedei Famosi ha fatto una bella, uno scivolone degno di Zia Mara e del suo: “Belen che ne pensi di tua sorella Cecilia che sta sull’altra isola segreta?“. Dopo un “problema tecnico” con una delle prove, la scaletta è stata cambiata improvvisamente per dare tempo agli addetti in Honduras di rimontare un attrezzo. La padrona di casa per continuare ad intrattenere il pubblico si è collegata con Beatrice su Playa Imboscatissima. Dopo qualche minutoè tornata alle prese con la prova di Valentina Persia e Rosaria Cannavò, ma quest’ultima dopo soli 15 secondi ...

Tra i Primitivi si scaldano gli animi e le nomination di certo non aiutano, complice ancheche durante la diretta della sedicesima puntata mette i due naufraghi a confronto. Leggi anche > ...'Mi hai battuto', si complimenta, famosa per i look estrosi e spesso sorprendenti. Beatrice Marchetti, via il bikini davanti alle telecamere. Cameraman impazzito all'Isola dei famosi, ...La sedicesima puntata de "L'Isola dei Famosi", in onda lunedì 10 maggio su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono al televoto Emanuela Tittocchia, Valentina Persia, Roberto Ciuf ...Alta tensione all’Isola dei famosi 2021. Brando Giorgi si è scagliato contro Awed che in un’occasione lo avrebbe definito “schifoso” ...