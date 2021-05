"Il M5s è nel caos. Smettiamola di sopravvalutare Conte". Parla Marcucci (Di lunedì 10 maggio 2021) Stupito, lui, dice di non esserlo granché. “Quando si impongono logiche nazionale sui territori, sorgono sempre dei problemi”. Andrea Marcucci scuote il capo, guardando la piega che stanno prendendo le trattative per le amministrative. Eppure, senatore, di tanti che dovevano corrispondervi non è rimasto neppure tanto. In nessun capoluogo di regione, salvo forse Napoli, ci sarà un accordo al primo turno tra M5s e Pd. Un segnale che qualcosa nella strategia del nuovo centrosinistra non va? “Sostengo da sempre la stessa posizione, della cui validità ho trovato conferme anche nelle recenti e sfortunate regionali in Umbria. Gli accordi per le amministrative devono essere stretti a livello locale, sulla base dei programmi concreti per le città. Le imposizioni nazionali spesso si nutrono di altre logiche. Quello che sta succedendo in queste ore in fondo è già successo tante ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) Stupito, lui, dice di non esserlo granché. “Quando si impongono logiche nazionale sui territori, sorgono sempre dei problemi”. Andreascuote il capo, guardando la piega che stanno prendendo le trattative per le amministrative. Eppure, senatore, di tanti che dovevano corrispondervi non è rimasto neppure tanto. In nessun capoluogo di regione, salvo forse Napoli, ci sarà un accordo al primo turno tra M5s e Pd. Un segnale che qualcosa nella strategia del nuovo centrosinistra non va? “Sostengo da sempre la stessa posizione, della cui validità ho trovato conferme anche nelle recenti e sfortunate regionali in Umbria. Gli accordi per le amministrative devono essere stretti a livello locale, sulla base dei programmi concreti per le città. Le imposizioni nazionali spesso si nutrono di altre logiche. Quello che sta succedendo in queste ore in fondo è già successo tante ...

