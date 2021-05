I palestinesi si rifiutano di scomparire da Gerusalemme Est

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tredici famiglielottano in tribunale per impedire che le loro case finiscano ai coloni israeliani. Lo status quo è fragile e la questione palestinese torna di nuovo centrale nei rapporti tra Israele e mondo arabo. Leggi

Advertising

PutraAbramo : @rubio_chef @emanuelefiano @lauraboldrini @LiaQuartapelle @matteosalvinimi @EnricoLetta @Quirinale @matteorenzi… -

Ultime Notizie dalla rete : palestinesi rifiutano

The Submarine

Queste persone stanno cercando di riappropriarsi di alcune abitazioni occupate dagli ebrei prima del 1948 in nome di una legge che non prevede alcuna reciprocità: iche si sono trasferiti ...... quali istituzioni statali israelianeil riconoscimento e perché. Direi che è abbastanza ... Eitan Na'eh, sulla scia della morte di 61da parte dell'IDF nelle proteste successive ...Tredici famiglie palestinesi lottano in tribunale per impedire che le loro case finiscano ai coloni israeliani. Lo status quo è fragile e la questione palestinese torna di nuovo centrale nei rapporti ...Nuovi scontri a Gerusalemme, decine di feriti nella Spianata delle Moschee. Cronaca - Le tensioni scoppiate per il minacciato sfratto di famiglie palestinesi a Est della città - Condanne e appelli all ...