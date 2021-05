Gp Spagna | il sorpasso di Verstappen su Hamilton

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il Gp disi è aperto con ildi Maxsu Lewis. Una manovra simile a quella effettuata sempre dall’olandese in occasione del Gran premio dell’Emilia-Romagna. La battaglia della McLaren contro i limiti di pista continua Gp: ildiera regolare? Lewispartiva dalla prima casella dopo aver conquistato la 100a pole position nella giornata precedente. Max, come in occasione del gran premio d’Imola partiva dalla seconda posizione. L’olandese, in piena lotta con il sette volte iridato per il campionato piloti, è riuscito ad effettuare una grande manovra di. Nonostante il pilota olandese, partisse dalla “zona sporca” della pista, è ...

Max però è scattato bene e - con una Red Bull un po' più scarica, ha ammesso - ha costruito il. Verstappen: "Avevo già capito come sarebbe finita" GP: la partenza e l'arrivo della ...Merito anche di una bellissima qualifica, su una pista che quanto a possibilità dirimane ... In compenso insi è risvegliato Ricciardo , sempre ben davanti a Norris per tutto il fine ...Che gara è stata per la Ferrari il GP di Spagna? Leclerc ha forse illuso di puntare a un podio quando al via è riuscito a sopravanzare la Mercedes di Bottas nell’insiosa curva 3, con un sorpasso da ...Frecciata del direttore esecutivo Mercedes al suo pilota, reo di non aver agevolato la manovra di sorpasso del compagno di squadra ...