Fisco, Ruffini: "Necessario un testo unico per le agevolazioni fiscali" (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – "Da oggi sono disponibili i modelli 730 precompilati per le dichiarazioni dei redditi, integrati da tutte le informazioni per le spese detraibili. Si tratta di un traguardo importante che ha premiato lo sforzo enorme dell'Agenzia delle Entrate per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo gestito oltre un miliardo di informazioni, raccolte e inserite nei precompilati in modo analitico, funzionale e organizzato. Una mole arricchita anche dalle banche dati estere, da quelle immobiliari e del catasto". È quanto ha affermato Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, nel corso del forum organizzato dalla Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili (Cnpr), presieduta da Luigi Pagliuca, sul tema "Fisco e Contribuenti". "Quando si parla dell'organizzazione di macchine così complesse – ha aggiunto Ruffini – è ...

