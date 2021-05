Domenica In, la gaffe di Mara Venier mette in imbarazzo Arisa: “Il matrimonio?”. Cala il gelo in studio (Di lunedì 10 maggio 2021) È Calato il gelo in studio a Domenica In durante l’intervista ad Arisa. È successo a causa di una gaffe della conduttrice, Mara Venier, che le ha chiesto del suo matrimonio con l’ormai ex fidanzato e manager Andrea Di Carlo, ignorando che in realtà è stato annullato da tempo. “Allora quando ti sposi? Mi inviti, mi raccomando?”, ha chiesto candidamente alla cantante che a quelle parole è rimasta pietrificata. Al che Mara Venier ha insistito: “Ma ho letto che ti sposi, l’hai detto tu in un’intervista. E’ saltato tutto?“. A questo punto Arisa ha rotto il silenzio: “Beh l’intervista è uscita un mese dopo rispetto a quando è stata fatta… A me tanto chi mi prende? Meglio che canto“, ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Èto ilinIn durante l’intervista ad. È successo a causa di unadella conduttrice,, che le ha chiesto del suocon l’ormai ex fidanzato e manager Andrea Di Carlo, ignorando che in realtà è stato annullato da tempo. “Allora quando ti sposi? Mi inviti, mi raccomando?”, ha chiesto candidamente alla cantante che a quelle parole è rimasta pietrificata. Al cheha insistito: “Ma ho letto che ti sposi, l’hai detto tu in un’intervista. E’ saltato tutto?“. A questo puntoha rotto il silenzio: “Beh l’intervista è uscita un mese dopo rispetto a quando è stata fatta… A me tanto chi mi prende? Meglio che canto“, ha detto ...

