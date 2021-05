Delirio Salernitana: “Sua Maestà” torna in serie A! (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPescara – La Salernitana torna in serie A dopo 22 anni. I granata hanno battuto 3-0 il Pescara all’Adriatico staccando il pass per la massima serie che mancava all’Arechi dalla stagione 1998/99. Decisive, contro il Pescara, le reti di Anderson, Casasola e Tutino. Dopo un primo tempo contratto, con tanto di brivido (palo di Ceter per il Pescara), i granata sono riusciti a scrollarsi di dosso ansie e paure sbloccando la gara al 67? su calcio di rigore con Anderson. Cinque minuti più tardi è stato Casasola, da due passi, a battere Fiorillo per il raddoppio. A nove minuti dal termine è poi arrivata anche la marcatura personale di Tutino che in scioltezza, dal centro dell’area, ha calato il tris con l’ausilio di una deviazione. Al triplice fischio dell’arbitro Prontera è scoppiata la festa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPescara – LainA dopo 22 anni. I granata hanno battuto 3-0 il Pescara all’Adriatico staccando il pass per la massimache mancava all’Arechi dalla stagione 1998/99. Decisive, contro il Pescara, le reti di Anderson, Casasola e Tutino. Dopo un primo tempo contratto, con tanto di brivido (palo di Ceter per il Pescara), i granata sono riusciti a scrollarsi di dosso ansie e paure sbloccando la gara al 67? su calcio di rigore con Anderson. Cinque minuti più tardi è stato Casasola, da due passi, a battere Fiorillo per il raddoppio. A nove minuti dal termine è poi arrivata anche la marcatura personale di Tutino che in scioltezza, dal centro dell’area, ha calato il tris con l’ausilio di una deviazione. Al triplice fischio dell’arbitro Prontera è scoppiata la festa ...

Ruggero1991 : Nel gruppo su whatsapp è il delirio. Napoletani, un milanista, due juventini, un interista ed un... Salernitano!… - anteprima24 : ** Delirio #Salernitana: 'Sua Maestà' torna in serie A! ** - whitechocolat80 : Non potete immaginare il delirio di cori, botti, sirene, festeggiamenti che c'è adesso a #Salerno ???? #SerieA… - guancjale : ok la salernitana è in serie A e non si capisce un cazzo, c'è un delirio assurdo - Lorena_Sca_ : Fermiamoci un attimo e prendiamo fiato, il delirio. Pescara-Salernitana, aggredita la figlia di Grassadonia - La Ga… -

Salernitana-Empoli 2-0: ancora 90 minuti di sofferenza. Per ora ZITT A 90 minuti da un sogno impronunciabile: la Salernitana supera 2 a 0 l'Empoli e si proietta ancor di più in seconda posizione ...

