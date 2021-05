Daydreamer, trama 10 maggio 2021: la mossa di Emre (Di lunedì 10 maggio 2021) Le anticipazioni Daydreamer oggi 10 maggio 2021 parlano chiaro e la mossa di Emre lascerà di stucco uno dei protagonisti. Ma cosa sta per succedere in Turchia? La gelosia di Sanem Le anticipazioni Daydreamer della nuova settimana parlano chiaro e Sanem sarà messa di nuovo a dura prova. L'arrivo della figlia del cliente dell'agenzia che stanno per perdere fa andare su tutte le furie la povera Aydin. Ayca è la classica donna bella, intraprendente e sembra Can al femminile: viaggiatrice, esploratrice e dal carattere molto sicuro. Inutile dire che il Divit - apparentemente fuori da ogni coinvolgimento con Sanem dopo aver perso la memoria - sembra essere rapito e attratto da questa persona. Anche lei non toglie gli occhi di dosso dal bel fotografo e i due hanno anche molti aneddoti da ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 10 maggio 2021) Le anticipazionioggi 10parlano chiaro e ladilascerà di stucco uno dei protagonisti. Ma cosa sta per succedere in Turchia? La gelosia di Sanem Le anticipazionidella nuova settimana parlano chiaro e Sanem sarà messa di nuovo a dura prova. L'arrivo della figlia del cliente dell'agenzia che stanno per perdere fa andare su tutte le furie la povera Aydin. Ayca è la classica donna bella, intraprendente e sembra Can al femminile: viaggiatrice, esploratrice e dal carattere molto sicuro. Inutile dire che il Divit - apparentemente fuori da ogni coinvolgimento con Sanem dopo aver perso la memoria - sembra essere rapito e attratto da questa persona. Anche lei non toglie gli occhi di dosso dal bel fotografo e i due hanno anche molti aneddoti da ...

