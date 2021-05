Covid Milano | Blasi | “Arrivano meno malati in pronto soccorso”

(Di lunedì 10 maggio 2021) “Al Policlinico diabbiamo cominciato a chiudere letti, siamo arrivati più oalla metà dei letti di semintensiva respiratoria. Questo significa che ci sonopazienti gravi ed è un buon segno”. A fare il punto con l’Adnkronos Salute è Francesco, professore di Malattie dell’apparato respiratorio all’università degli Studi die direttore della Pneumologia (ora) del Policlinico del capoluogo lombardo. “Anche il numero delle terapie intensive è in lieve, costante riduzione, così come il numero deichein. Per rendere l’idea, oggi nel nostroc’era un singolo paziente ...

...questione della possibilità o meno di contrarre il virus anche con lo scudo del vaccino anti. "Sì, è possibile" , ammette il docente di immunologia dell'università degli Studi di, nonché ...A fare il punto con l'Adnkronos Salute è Francesco Blasi, professore di Malattie dell'apparato respiratorio all'università degli Studi die direttore della Pneumologia (ora) del ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Vaccino anti Covid e dosi somministrate in Italia, come comportarsi dopo l’inoculazione? Man mano che il popolo dei vaccinati aumenta crescono anche i dubbi e l ...In provincia sono quasi 175 mila i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose, mentre proseguono i lavori nel cantiere per la costruzione di un grande centro vaccinale "drive" nel capoluogo. Un effe ...