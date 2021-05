Coppa Italia, Ghirelli: «Freddo comunicato, chiediamo una discussione» (Di lunedì 10 maggio 2021) Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, non ci sta e vuole chiarimenti per l’esclusione dalla Coppa Italia della squadre di Serie C Si è svolto oggi il Direttivo di Lega Pro presieduto dal numero uno Francesco Ghirelli. Impossibile non parlare della nuova Coppa Italia, che ha escluso le formazioni di Serie C. «Abbiamo appreso le decisioni dell’Assemblea della Lega Serie A da un Freddo comunicato stampa. Non condivido questa modalità di comunicazione, a strappo, io privilegio piuttosto una logica di sistema che in questo caso è del tutto venuta a mancare. Chiederemo di aprire un tavolo di discussione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Francesco, presidente della Lega Pro, non ci sta e vuole chiarimenti per l’esclusione dalladella squadre di Serie C Si è svolto oggi il Direttivo di Lega Pro presieduto dal numero uno Francesco. Impossibile non parlare della nuova, che ha escluso le formazioni di Serie C. «Abbiamo appreso le decisioni dell’Assemblea della Lega Serie A da unstampa. Non condivido questa modalità di comunicazione, a strappo, io privilegio piuttosto una logica di sistema che in questo caso è del tutto venuta a mancare. Chiederemo di aprire un tavolo di». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AleAntinelli : Guardiamo la Coppa d’Inghilterra e ogni anno ripetiamo quanto sia unica è bella. Poi riserviamo la Coppa Italia solo a squadre di A e B. - sscnapoli : #OnThisDay ?? 2014 - La nostra 5° Coppa Italia ?? - MarcoBellinazzo : Sempre nel solco il 'calcio è del popolo' il Consiglio della @SerieA ha appena deciso il nuovo format della Coppa I… - rudy_matrix : ..ed a breve si giocherà la finale di coppa italia.. che se dovesse per caso vincere l’Atalanta.... non oso pensare… - Falco882 : @FrancescoOrdine -13.... Asfaltati in Coppa Italia e 0 3 umiliati nella sfida scudetto, asfaltati tutto l'anno.....… -