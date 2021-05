Concorsi Inps, aggiornato il piano fabbisogni: i bandi in arrivo (Di lunedì 10 maggio 2021) In arrivo nuovi Concorsi Inps. È stata pubblicata infatti una delibera che aggiorna i dati del piano triennale fabbisogni dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per il periodo 2021-2023. Previste oltre 8.000 assunzioni per il prossimo triennio. Si inizia da 19 dirigenti amministrativi di II fascia, grazie al concorso SNA, e 10 dirigenti informatici. Previste poi 63 assunzioni di nuovi medici II livello, grazie al concorso approvato a marzo e in attesa di bando. Dalla stessa graduatoria si selezioneranno: altri 14 medici nel 2022; altri 14 medici nel 2023. Per quanto riguarda i medici di I livello, si attendono nel 2021 assunzioni per 364 unità. Altre 45 assunzioni sono previste per il 2022 e 43 nel 2023. Tutte le novità sui Concorsi pubblici In arrivo inoltre ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 10 maggio 2021) Innuovi. È stata pubblicata infatti una delibera che aggiorna i dati deltriennaledell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per il periodo 2021-2023. Previste oltre 8.000 assunzioni per il prossimo triennio. Si inizia da 19 dirigenti amministrativi di II fascia, grazie al concorso SNA, e 10 dirigenti informatici. Previste poi 63 assunzioni di nuovi medici II livello, grazie al concorso approvato a marzo e in attesa di bando. Dalla stessa graduatoria si selezioneranno: altri 14 medici nel 2022; altri 14 medici nel 2023. Per quanto riguarda i medici di I livello, si attendono nel 2021 assunzioni per 364 unità. Altre 45 assunzioni sono previste per il 2022 e 43 nel 2023. Tutte le novità suipubblici Ininoltre ...

