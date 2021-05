Carbone: ”Osimhen molto funzionale al gioco del Napoli” (Di lunedì 10 maggio 2021) Carbone: “Osimhen micidiale, Zielinski top player, e come futuro allenatore del Napoli vedo in panchina…” Benito Carbone, ex attaccante del Napoli, collaboratore di Gianni De Biasi nello staff della Nazionale dell’Azerbaigian, ha rilasciato un’intervista a “Napoli Magazine.Com”. sul Napoli, Osimhen ed altri. Queste le sue parole: SU Osimhen “Osimhen lo vedo molto funzionale al gioco del Napoli. Quando guadagna metri sull’avversario, negli spazi diventa un’arma micidiale. Poi contro squadre come lo Spezia che giocano così alte, vedi anche l’Atalanta all’andata, è tutto più facile. Zielinski è di un’altra categoria, è un giocatore da Manchester City e ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 10 maggio 2021): “micidiale, Zielinski top player, e come futuro allenatore delvedo in panchina…” Benito, ex attaccante del, collaboratore di Gianni De Biasi nello staff della Nazionale dell’Azerbaigian, ha rilasciato un’intervista a “Magazine.Com”. suled altri. Queste le sue parole: SUlo vedoaldel. Quando guadagna metri sull’avversario, negli spazi diventa un’arma micidiale. Poi contro squadre come lo Spezia che giocano così alte, vedi anche l’Atalanta all’andata, è tutto più facile. Zielinski è di un’altra categoria, è un giocatore da Manchester City e ...

