Capelli rovinati? Ecco le maschere ricostruttive naturali a cui è impossibile rinunciare (Di lunedì 10 maggio 2021) Avere sempre i Capelli in ordine è il sogno di tutti. Purtroppo però non tutti sono così fortunati da avere naturalmente una chioma fluente e luminosa. Inoltre tinte, meches, l'uso continuo si piastre e phon sono in grado di danneggiare il nostro cuoio capelluto fino a un punto di non ritorno. Innanzitutto vi consigliamo sempre di affidarvi a degli esperti del settore, soprattutto se avete intenzione di stravolgere il vostro look drasticamente. In seconda battuta oggi vorremmo consigliarvi qualche maschera fai da te ricostruttiva per cercare di salvare in tempo i Capelli ormai rovinati e secchi. Una maschera ricostruttiva infatti è in grado non solo di donare un'immediata lucentezza e morbidezza ad una chioma spenta, ma anche di raggiungere la cheratina, la più importante proteina contenuta all'interno di essa. La maschera ...

