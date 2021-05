Calenda: niente primarie, Pd ha già deciso che le vince Gualtieri (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “Perche’ non partecipero’ alle primarie? Sono sette mesi che parlano di primarie, prima aspettavano la condanna di Raggi, poi che lei entrasse al Governo, poi che si candidasse Zingaretti per non farle. Io in questi mesi ho girato tutta la citta’ e sto presentando il programma, basta con il voler parlare solo a se stessi. Oltretutto, poi, tutte le dichiarazioni di oggi danno Gualtieri gia’ come vincitore delle primarie. Allora che le fanno a fare?”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda intervenendo alla trasmissione L’aria che tira, in onda su La7. Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “Perche’ non partecipero’ alle? Sono sette mesi che parlano di, prima aspettavano la condanna di Raggi, poi che lei entrasse al Governo, poi che si candidasse Zingaretti per non farle. Io in questi mesi ho girato tutta la citta’ e sto presentando il programma, basta con il voler parlare solo a se stessi. Oltretutto, poi, tutte le dichiarazioni di oggi dannogia’ come vincitore delle. Allora che le fanno a fare?”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlointervenendo alla trasmissione L’aria che tira, in onda su La7.

