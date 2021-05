Uomini e Donne: Armando getta fango sulla redazione | Roberta lo sbugiarda (Di domenica 9 maggio 2021) Armando è un personaggio molto conosciuto di Uomini e Donne a cui partecipa da diverse stagioni. Di recente però è emersa una verità su di lui che ha lasciato tutti sconcertati. Armando Incarnato e Roberta Di Padua-Political24Armando Incarnato è un volto storico del trono over, presenta infatti da diverse stagioni è anche uno dei protagonisti più discussi. Fino a poco tempo fa aveva fatto preoccupare tutti i telespettatori a causa della sua assenza e si ipotizzava anche una sua possibile uscita dal programma. Il suo silenzio poi rendeva tutto più incerto finché si era fatto sentire con un messaggio ambiguo sulla sua pagina Instagram. A ogni modo poi è tornato, ma ecco che c’è un nuovo intoppo sul suo percorso. Armando Incarnato incastrato a ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021)è un personaggio molto conosciuto dia cui partecipa da diverse stagioni. Di recente però è emersa una verità su di lui che ha lasciato tutti sconcertati.Incarnato eDi Padua-Political24Incarnato è un volto storico del trono over, presenta infatti da diverse stagioni è anche uno dei protagonisti più discussi. Fino a poco tempo fa aveva fatto preoccupare tutti i telespettatori a causa della sua assenza e si ipotizzava anche una sua possibile uscita dal programma. Il suo silenzio poi rendeva tutto più incerto finché si era fatto sentire con un messaggio ambiguosua pagina Instagram. A ogni modo poi è tornato, ma ecco che c’è un nuovo intoppo sul suo percorso.Incarnato incastrato a ...

Advertising

poliziadistato : #8maggio Giornata mondiale #CroceRossa e #MezzalunaRossa Insieme, specialmente nell'ultimo anno segnato dal… - sbonaccini : Spesso lontani dai riflettori e dietro le quinte, lavorano duramente ogni giorno per le nostre comunità. Oggi è la… - elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - lellavr55 : Mi dispiace molto non sentire/vedere Andrea de Luca?????? Per gli uomini avete preso la ragazza giovane. Noi donne niente. #RaiGiro - RockInTrento : RT @chedisagio: Non mi ero accorto di questo video di @meb pubblicato ieri. Lo sottolineo e lo riposto per la nettezza delle sue parole co… -