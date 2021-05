Tragedia a Thiene | due paracaduti si intrecciano in volo | un morto e un ferito

(Di domenica 9 maggio 2021) All'aeroporto di(Vicenza) undismo si è trasformato in. Un istruttoresta è deceduto ed un secondo è rimasto gravementequando si sono scontrati in ...

All'aeroporto di Thiene (Vicenza) un volo di paracadutismo si è trasformato in tragedia. Un istruttore paracadutista è deceduto ed un secondo è rimasto gravemente ferito quando si sono scontrati in aria ed agganciati precipitando a terra. È accaduto all'aeroporto di Thiene, nel vicentino. Entrambi istruttori, il secondo è ricoverato in gravi condizioni. Poco dopo mezzogiorno, i due paracadutisti si sono agganciati in volo, a una trentina di metri dal suolo.