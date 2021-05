**Spazio: P. Civile e Asi, escluso interessamento territorio italiano per caduta razzo cinese** (Di domenica 9 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 9 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : **Spazio: P. Civile e Asi, escluso interessamento territorio italiano per caduta razzo cinese**... - CrescenzoRusso1 : Adesso vediamo come la protezione civile acchiappa il missile che cade dallo spazio. - infoitinterno : Spazio, P. civile: Per razzo cinese 2 orbite su Italia tra le 2 e le 7 - THELIFESARAH : @DPCgov @ASI_spazio @Palazzo_Chigi @Viminale @ItalyMFA @EnacGov @ENAVSpA @emergenzavvf Niente panico . Se cade , ch… - Mosange : RT @tweetnewsit: #Razzo in caduta sulla Terra, quando e dove può cadere? #razzocinese I consigli della Protezione civile: allerta per 10 re… -