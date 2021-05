Scozia: SNP vince, ma non ha maggioranza assoluta (Di domenica 9 maggio 2021) Gli indipendentisti del SNP di Nicola Sturgeon hanno vinto alle consultazioni locali britanniche in Scozia. Si tratta della quarta vittoria elettorale consecutiva. Gli indipendentisti non detengono tuttavia ancora la maggioranza assoluta al Parlamento di Edimburgo. Il partito del primo ministro Sturgeon si ferma infatti a 64 seggi. Gli indipendentisti SNP vincono le elezioni in Scozia Leggi su periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021) Gli indipendentisti del SNP di Nicola Sturgeon hanno vinto alle consultazioni locali britanniche in. Si tratta della quarta vittoria elettorale consecutiva. Gli indipendentisti non detengono tuttavia ancora laal Parlamento di Edimburgo. Il partito del primo ministro Sturgeon si ferma infatti a 64 seggi. Gli indipendentisti SNP vincono le elezioni in

psymonic : Ho letto della vittoria dell’#snp in Scozia. Pensa che sarà difficile evitare il referendum per l’indipendenza. - Piergiulio58 : Uk, Johnson cerca la pace dopo successo dell'SNP in Scozia. - CatelliRossella : Scozia: Snp vince, ma manca maggioranza assoluta - Europa - ANSA - periodicodaily : Scozia: SNP vince, ma non ha maggioranza assoluta #Scozia #SNP #ElezioniScozia @Billa42_ - Billa42_ : Scozia: SNP vince, ma non ha maggioranza assoluta -