Roma: la ricostruzione di Mourinho parte dalla difesa, tutto su un obiettivo dell'Inter (Di domenica 9 maggio 2021) La costruzione della nuova spina dorsale della Roma di Mourinho partirà dalla difesa. Piace un portiere accostato all'Inter Passano i giorni e di fatto Josè Mourinho non è ancora atterratto a Trigoria ma sono già diversi i nomi che aleggiano attorno alla sua nuova Roma. Questa mattina La Gazzetta dello Sport parla di alcuni colpi dall'estero che andrebbero a rinforzare soprattutto il reparto difensivo, partendo dal portiere. Juan Musso sarebbe il prescelto per la porta: il numero uno dell'Udinese piace (e tanto) anche all'Inter che però visti i problemi finanziari potrebbe ritardarne l'acquisto. Con i giallorossi pronti ad approfittarne. In difesa Mou non si fida al 100% di Smalling e vorrebbe un colosso. I nomi, come spesso accade ...

