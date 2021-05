Pescara, la figlia di Grassadonia minacciata e aggredita a Salerno: lo sfogo della moglie del tecnico (Di domenica 9 maggio 2021) Insulti diretti e minacce, questi non sono tifosi.Queste le parole di Annabella Castagna, intervenuta in maniera dura rispetto alle condizione di sua figlia Paola, aggredita da alcuni malintenzionati fuori dalla sua abitazione in quel di Salerno. moglie del tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia, ha rilasciato un post sul suo canale Facebook denunciando minacce e insulti recapitati a tutta la famiglia e culminati con tale aggressione.Un'azione deplorevole, compiuta direttamente davanti al domicilio della famiglia a causa di un mero risultato sportivo negativo. Azioni che non appartengono certamente al mondo dello sport e al cuore sano di un tifoso, come anche ribadito dalla stessa Annabella Castagna nel suo post.Di seguito le sue parole.Dopo cinque ... Leggi su mediagol (Di domenica 9 maggio 2021) Insulti diretti e minacce, questi non sono tifosi.Queste le parole di Annabella Castagna, intervenuta in maniera dura rispetto alle condizione di suaPaola,da alcuni malintenzionati fuori dalla sua abitazione in quel dideldelGianluca, ha rilasciato un post sul suo canale Facebook denunciando minacce e insulti recapitati a tutta la famiglia e culminati con tale aggressione.Un'azione deplorevole, compiuta direttamente davanti al domiciliofamiglia a causa di un mero risultato sportivo negativo. Azioni che non appartengono certamente al mondo dello sport e al cuore sano di un tifoso, come anche ribadito dalla stessa Annabella Castagna nel suo post.Di seguito le sue parole.Dopo cinque ...

