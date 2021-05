Operaio si fa male mentre lavora all'Ast (Di domenica 9 maggio 2021) Infortunio sul lavoro, nella prima mattinata di domenica, all'Ast di Terni, dove un Operaio in somministrazione di 39 anni, ha subito un trauma a entrambe le mani mentre era impegnato in alcuni lavori ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) Infortunio sul lavoro, nella prima mattinata di domenica, all'Ast di Terni, dove unin somministrazione di 39 anni, ha subito un trauma a entrambe le maniera impegnato in alcuni lavori ...

Ultime Notizie dalla rete : Operaio male Operaio si fa male mentre lavora all'Ast Infortunio sul lavoro, nella prima mattinata di domenica, all'Ast di Terni, dove un operaio in somministrazione di 39 anni, ha subito un trauma a entrambe le mani mentre era impegnato in alcuni lavori di manutenzione in un laminatoio del reparto Pix2. L'uomo, trasportato al pronto ...

Ehi, sindacati confederali, dove siete? Il bilioso risentimento verso 'i sindacati venduti', ritenuti dalla destra un male assoluto, '... se

Cade da un ponteggio e si schianta a terra: muore un altro operaio Aveva il casco, lo indossava sempre, ma il volo da quattro metri gli è stato fatale. Marco Oldrati, muratore di 52 anni originario di San Paolo D'Argon in provincia di Bergamo, è morto cadendo da un t ...

Infortunio sul lavoro, nella prima mattinata di domenica, all'Ast di Terni, dove un operaio in somministrazione di 39 anni, ha subito un trauma a entrambe le mani mentre era impegnato in alcuni lavori di manutenzione in un laminatoio del reparto Pix2. L'uomo, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni, è stato poi dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Cade da un ponteggio e si schianta a terra: muore un altro operaio

Aveva il casco, lo indossava sempre, ma il volo da quattro metri gli è stato fatale. Marco Oldrati, muratore di 52 anni originario di San Paolo D'Argon in provincia di Bergamo, è morto cadendo da un t...