Napoli dal 15 luglio in Trentino, tifosi con green pass (Di domenica 9 maggio 2021) Il Napoli dal 15 al 25 luglio svolgerà la preparazione precampionato a Dimaro Folgarida. Per il decimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane) il club annuncia che si ripeterà in Val di Sole ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) Ildal 15 al 25svolgerà la preparazione precampionato a Dimaro Folgarida. Per il decimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane) il club annuncia che si ripeterà in Val di Sole ...

Advertising

sscnapoli : ?? | La preparazione precampionato a Dimaro-Folgarida dal 15 al 25 luglio ?? - mirkocalemme : Sono sinceramente felice per #Jorginho. Ragazzo perbene, centrocampista straordinario. Qualche anno fa palleggiava… - azzurra_onda : È ufficiale: il Napoli a Dimaro dal 15 al 25 luglio, green pass per i tifosi - IPibia : Caro Capuano. Ma dal 2021 in avanti, con Roma Napoli e Lazio sempre dietro alla Juve, perché Milan e Inter ricavava… - Ruggero1991 : RT @sscnapoli: ?? | La preparazione precampionato a Dimaro-Folgarida dal 15 al 25 luglio ?? -