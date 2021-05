“Mio padre non c’è mai stato. Mi chiamavano cicciona”: la Meloni più intima a Verissimo (Di domenica 9 maggio 2021) Ospitata a ‘Verissimo’ per la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Una intervista – quella rilasciata a Silvia Toffanin – in cui s’è raccontata a 360°, senza però parlare di politica. Ha parlato così della sua vita, della sua famiglia e dalla sua infanzia. Una infanzia in cui la madre e la sorella Arianna le sono state affianco, ma che ha visto la “rumorosa” assenza del padre: “Mia mamma ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che temo di più. Mia sorella, invece, è stata la mia guida. Ancora oggi è l’unica persona con la quale ho fisicamente bisogno di parlare al telefono per chiacchierare, per sfogarmi, non c’è nulla di me che lei non conosca”. Per quanto riguarda invece il padre: “Non c’è mai ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 9 maggio 2021) Ospitata a ‘’ per la leader di Fratelli d’Italia Giorgia. Una intervista – quella rilasciata a Silvia Toffanin – in cui s’è raccontata a 360°, senza però parlare di politica. Ha parlato così della sua vita, della sua famiglia e dalla sua infanzia. Una infanzia in cui la madre e la sorella Arianna le sono state affianco, ma che ha visto la “rumorosa” assenza del: “Mia mamma ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che temo di più. Mia sorella, invece, è stata la mia guida. Ancora oggi è l’unica persona con la quale ho fisicamente bisogno di parlare al telefono per chiacchierare, per sfogarmi, non c’è nulla di me che lei non conosca”. Per quanto riguarda invece il: “Non c’è mai ...

