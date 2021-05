Milano, maxi rissa notturna in zona Porta Ticinese. Interviene la polizia in assetto antisommossa (Video) (Di domenica 9 maggio 2021) Nella notte tra l’8 e il 9 maggio a Milano si è consumata una violenta rissa, con lanci di bottiglie e feriti che hanno avuto bisogno dell’intervento dei soccorsi. Il tutto è accaduto a poca distanza dalle Colonne di San Lorenzo, in corso Ticinese. Sul luogo sono accorse diverse volanti della polizia. Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con noi! Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare un giornale online ricco di notizie e approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere parte attiva di una comunità e fare la propria parte per Portare avanti insieme le battaglie in cui crediamo con idee, testimonianze e partecipazione. Il tuo contributo è fondamentale. Sostieni ora ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Nella notte tra l’8 e il 9 maggio asi è consumata una violenta, con lanci di bottiglie e feriti che hanno avuto bisogno dell’intervento dei soccorsi. Il tutto è accaduto a poca distanza dalle Colonne di San Lorenzo, in corso. Sul luogo sono accorse diverse volanti della. Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con noi! Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare un giornale online ricco di notizie e approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere parte attiva di una comunità e fare la propria parte perre avanti insieme le battaglie in cui crediamo con idee, testimonianze e partecipazione. Il tuo contributo è fondamentale. Sostieni ora ...

Advertising

infoitinterno : Milano, in centinaia violano il coprifuoco. Maxi rissa in zona Porta Ticinese: lanci di bottiglie contro la… - Italia_Notizie : Milano, in centinaia violano il coprifuoco. Maxi rissa in zona Porta Ticinese: lanci di bottiglie contro la polizia… - ilfattovideo : Milano, maxi rissa notturna in zona Porta Ticinese. Interviene la polizia in assetto antisommossa (Video) - dalina6unika : Rave intorno l'arco della pace non vi da fastidio? #milanotoday Milano, maxi rave al Politecnico: balli e musica s… - Yogaolic : #Milano, maxi rave al Politecnico: balli e musica senza alcun distanziamento né controllo. Video -