LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Marengo e Tagliani in testa a 60 chilometri dal traguardo (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2021: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 16.08 Il gruppo, per ora, non ha intenzione di premere il piede sull’acceleratore. 16.05 Umberto Marengo (Bardiani) e Filippo Tagliani (Androni) sono i due fuggitivi. 16.02 I battistrada conservano 1’15” sul gruppo. 15.59 Stiamo per entrare negli ultimi 60 chilometri. 15.56 Scende a 1’46” il vantaggio dei battistrada. 15.53 Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix e Lotto Soudal lavorano in testa al gruppo. 15.50 Ricordiamo che davanti ci sono Tagliani (Androni) e Marengo (Bardiani). 15.47 Il vantaggio dei primi è tornato sopra i due minuti. 15.44 Il gruppo, per ora, prosegue ad andatura ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 16.08 Il gruppo, per ora, non ha intenzione di premere il piede sull’acceleratore. 16.05 Umberto(Bardiani) e Filippo(Androni) sono i due fuggitivi. 16.02 I battistrada conservano 1’15” sul gruppo. 15.59 Stiamo per entrare negli ultimi 60. 15.56 Scende a 1’46” il vantaggio dei battistrada. 15.53 Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix e Lotto Soudal lavorano inal gruppo. 15.50 Ricordiamo che davanti ci sono(Androni) e(Bardiani). 15.47 Il vantaggio dei primi è tornato sopra i due minuti. 15.44 Il gruppo, per ora, prosegue ad andatura ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 2? | Tappa 2? ?? Castelnuovo Don Bosco - km 76 ??????????????? @vincenalban, Filippo Tagli… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN ANCORA DI FORZA (giro 2/52) ?? Super sorpasso di Leclerc, Sainz indietro Il LIVE ?… - giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - SmorfiaDigitale : LIVE Giro d Italia, la seconda tappa: Albanese fora e torna in gruppo - PlanetR7_ : RT @SkySportF1: ?? Hamilton cambia strategia (giro 45/66) ? Leclerc perde una posizione Il LIVE ? -