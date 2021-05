LIVE Canoa slalom, Europei in DIRETTA: Denis Gargaud Chanut vince l’oro nel C1 maschile, pass olimpico alla Germania (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie per aver seguito la gara con OA Sport, da noi l’augurio di una buona serata. 15.06 Colazingari si pianta sulla porta 15, è l’errore fatale. L’azzurro termina nono con il tempo di 98.52, a Tokyo andrà la Germania. Oro al francese Denis Gargaud Chanut, argento allo slovacco Matej Benus, bronzo al tedesco Sideris Tasiadis, che porta alla sua nazione il pass olimpico. Beffato Raffaello Ivaldi, quarto e fuori dal podio. 15.03 Abdica lo sloveno Benjamin Savsek, che termina la propria prova in sesta posizione, con il tempo di 90.24. E’ il momento di Colazingari, per salire sul podio e volare a Tokyo! 15.01 Problemi ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.08 Si chiude qui la nostra. Grazie per aver seguito la gara con OA Sport, da noi l’augurio di una buona serata. 15.06 Colazingari si pianta sulla porta 15, è l’errore fatale. L’azzurro termina nono con il tempo di 98.52, a Tokyo andrà la. Oro al francese, argento allo slovacco Matej Benus, bronzo al tedesco Sideris Tasiadis, che portasua nazione il. Beffato Raffaello Ivaldi, quarto e fuori dal podio. 15.03 Abdica lo sloveno Benjamin Savsek, che termina la propria prova in sesta posizione, con il tempo di 90.24. E’ il momento di Colazingari, per salire sul podio e volare a Tokyo! 15.01 Problemi ...

