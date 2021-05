Lecce, scontro moto-bici: morto 72enne Conducente dell'altro mezzo positivo a test alcool-droga (Di domenica 9 maggio 2021) Un uomo di 72 è morto nella notte al “Vito Fazzi” di Lecce in conseguenza di uno scontro frontale. A bordo della sua bici, in un viale, l’impatto con la motocicletta condotta da un 48enne risultato positivo al test alcool-droga. L'articolo Lecce, scontro moto-bici: morto 72enne <small class="subtitle">Conducente dell'altro mezzo positivo a test alcool-droga</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 9 maggio 2021) Un uomo di 72 ènella notte al “Vito Fazzi” diin conseguenza di unofrontale. A bordoa sua, in un viale, l’impatto con lacicletta condotta da un 48enne risultatoal. L'articolo proviene da Noi Notizie..

