(Di domenica 9 maggio 2021) È un racconto autobiografico, Io, edito da Rizzoli. Un volume in cui si raccolgono pagine importanti, scelte personali e politiche, emozioni e momenti cruciali. A partire dal “trasloco” nella sede di via della Scrofa 39. “Io” e il testimone da raccogliere È una mattina di novembre del 2019. «Il portone è quello della storica sede di An e prima ancora del Msi».– che Fdi l’ha fondata nel 2012 – entra nella “casa” di Giorgio Almirante, morto nell’88, quando lei era appena undicenne. «Ho raccolto il testimone di una storia lunga settant’anni. Micaricata sulle spalle i sogni e le speranze di un popolo che si era ritrovato senza un partito, senza un leader». Lo scrive nel libro Io...

Advertising

ale74ru : RT @mariobianchi18: L'autobiografia della zucchina si intitola 'Io sono Giorgia'. Io preferisco questa. - MONICA57047656 : Esce il libro della #Meloni 'Io sono Giorgia'. E noi che pensavamo che era soltanto una canzoncina da canticchiare sotto la doccia.. - SecolodItalia1 : “Io sono Giorgia”, Meloni: «A noi nessuno ha mai regalato nulla». I vigliacchi? «So come affrontarli»… - rosamara1604 : @Miti_Vigliero Sono Parma non sono Giorgia ?? - SteAlbamonte : Io sono Giorgia. Le mie radici. Le mie idee. Ma soprattutto il mio Photoshop ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : sono Giorgia

E' quanto afferma la leader di Fratelli d'Italia,Meloni, in una lunga intervista al Corriere della Sera , per l'uscita del suo libro 'Io', nella quale parla della sua infanzia, ...A dirlo èMeloni , leader di Fratelli d'Italia in una lunga intervista concessa ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera , in occasione dell'uscita del suo libro 'Io', nel ...Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Dobbiamo curare i rapporti con la Russia per evitare di consegnarla armi e bagagli a un asse con la Cina. Sarebbe devastante per gli interessi europei e occidentali". Lo sc ...Avrà il suo bel da fare il segretario provinciale Gianmario Invernizzi, che pure è politico navigato e gode dell’appoggio della potente Daniela Santanché, nel tenere a bada le varie anime di Fratelli ...