Internazionali di Roma | chi ha vinto di più tra gli uomini

(Di domenica 9 maggio 2021) Il giocatore capace di trionfare per il maggior numero di volte aglidiè ovviamente lo spagnolo Rafael Nadal, che quest’ anno andrà alla caccia del suo decimo sigillo nella Capitale. Andiamo a ripercorrere tutti i suoi straordinari successi. I cinque trionfi in sei anni: a fermare la striscia di Nadal sono solo le vesciche Rafael Nadal trionfa per la prima volta aglidinel 2005 contro l’argentino Guillermo Coria, dopo un’ assurda finale di più di cinque ore (la più lunga della storia al Foro Italico) e conclusasi solamente al tie-break del quinto set. Il campione maiorchino si ripete l’anno successivo, dopo un’ altra epica battaglia terminata sempre al tie-break decisivo. Ad uscire sconfitto, stavolta, è lo svizzero Roger Federer, che manca forse la più grande occasione ...

...il decisivo turno di qualificazione degli Internazionali BNL d'Italia, quarto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 2.082.960 euro, in svolgimento sui campi del Foro Italico di Roma. Favorito a 1,50 Zverev, reduce dai successi su Nadal e Thiem. Ma l'italiano ha impressionato contro Ruud e lo ha già battuto sul rosso ...