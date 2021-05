Godin è sicuro: “Per me il rigore non c’era e vi dico perché” (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Per Diego Godin sull’episodio più discusso della partita è stata presa la decisione giusta. Il difensore del Cagliari ha detto la sua sul contatto tra Asamoah e Viola ai microfoni di Sky Sport sostenendo che non ci fossero gli estremi per il calcio di rigore. Di seguito le sue dichiarazioni: rigore – Secondo me non c’era, nel calcio ci sono tanti contatti ma non tutti i contatti sono falli. In questo fallo Asamoah cerca la palla e si ferma quando vede che non ci arriva. Viola allarga la gamba per cercare il contatto, è stato bravo ma non tutti i falli sono rigori. Inter – Sono contento per i miei compagni all’Inter, tanta gente merita questo scudetto perché hanno lavorato tanto per arrivare a vincerlo. L’Inter ha una rosa fantastica, lo scudetto è meritato. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Per Diegosull’episodio più discusso della partita è stata presa la decisione giusta. Il difensore del Cagliari ha detto la sua sul contatto tra Asamoah e Viola ai microfoni di Sky Sport sostenendo che non ci fossero gli estremi per il calcio di. Di seguito le sue dichiarazioni:– Secondo me non, nel calcio ci sono tanti contatti ma non tutti i contatti sono falli. In questo fallo Asamoah cerca la palla e si ferma quando vede che non ci arriva. Viola allarga la gamba per cercare il contatto, è stato bravo ma non tutti i falli sono rigori. Inter – Sono contento per i miei compagni all’Inter, tanta gente merita questo scudettohanno lavorato tanto per arrivare a vincerlo. L’Inter ha una rosa fantastica, lo scudetto è meritato. ...

Advertising

anteprima24 : ** #Godin è sicuro: 'Per me il rigore non c'era e vi dico perché' ** - Gianpaolo_5 : @pomons2 @ilmioamoreunapa @TiElleKappa @sandralilamaya @FBiasin Solo Lukaku e Barella? Sicuro? Io ricordo Lukaku (8… -