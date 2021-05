Da domani Puglia in zona gialla (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo un lungo periodo in zona rossa e poi arancione, domani torniamo finalmente in zona gialla. Cosa cambia Bar e ristoranti aperti con consumazione al tavolo, all’aperto, rispettivamente fino alle 18.00 e fino alle 22.00. I negozi al dettaglio saranno aperti, chiusi nei festivi e prefestivi quelli posti all’interno dei centri commerciali. Sarà possibile tornare a praticare sport da contatto e saranno riaperti cinema e teatri con nuove regole sulla capienza. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo un lungo periodo inrossa e poi arancione,torniamo finalmente in. Cosa cambia Bar e ristoranti aperti con consumazione al tavolo, all’aperto, rispettivamente fino alle 18.00 e fino alle 22.00. I negozi al dettaglio saranno aperti, chiusi nei festivi e prefestivi quelli posti all’interno dei centri commerciali. Sarà possibile tornare a praticare sport da contatto e saranno riaperti cinema e teatri con nuove regole sulla capienza. first appeared on Tarantini Time.

