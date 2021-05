Castelvenere | una ricerca dell’Università del Sannio rivela | “È il Comune più ‘vitato’ del Centro Sud”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) –, in provincia di Benevento, è ilpiù “vitato” (rapporto tra superficie coltivata con vitigni e superficie totale) delSud e tra i primi in Italia. E’ il risultato delladel professor Ettore Varricchiodegli Studi delresa nota nel corso dell’incontro, organizzato presso l’Enoteca comunale nell’ambito del progetto “, città di Vite” – “Benessere Giovani – Organizziamoci”, finanziato dalla Regione Campania con lo scopo di creare una serie di attività legate alla promozione di sistemi integrati e innovativi con cui approcciarsi al mondo agricolo diffuso nel contesto territoriale di specie e, in particolare, per quanto riguarda il settore ...