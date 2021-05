Calciomercato Roma | avanza Sabitzer per il centrocampo

(Di domenica 9 maggio 2021) Marceldel Lipsia potrebbe essere il nuovo rinforzo di Mourinho per ildelladel futuro Lo scacchiere di Josè Mourinho ha bisogno di un centrocampista in più. Un giocatore fresco, che sappia inserirsi e che abbia esperienza europea. L’identikit potrebbe essere quello di Marcel, tuttofare offensivo del Lipsia che in questi anni si è già tolto qualche soddisfazione europea. L’austriaco è da anni ormai sul taccuino dei migliori club ma non è ancora arrivata la chiamata giusta. Dopo l’addio di Werner il Lipsia se lo tiene stretto ma in estate potrebbe arrivare l’offensiva della, soprattutto in caso di partenza di Mkhitaryan. lasta iniziando a sondare il terreno, soprattutto visto che il contratto discade tra un anno. ...

Piace un portiere accostato all'Inter Passano i giorni e di fatto Josè Mourinho non è ancora atterratto a Trigoria ma sono già diversi i nomi che aleggiano attorno alla sua nuova. Questa mattina ...In più Serse Cosmi è un tifoso dellae cerca la bella figura ma finora il suo Crotone ha ha presi tanti e poi tanti. Ma ne ha anche segnati una marea.