Calciomercato | Camavinga | «Interesse di Real e Bayern fa piacere»

(Di domenica 9 maggio 2021) Eduardoè uno degli astri nascenti del calcio europeo: ecco le dichiarazioni del centrocampista del Rennes Eduardospaventa il Rennes: il centrocampista classe 2002, accostato anche alla Juventus, ha rilasciato un’intervista a Telefoot in cui parla del suo futuro. Le dichiarazioni diche non vuole sbilanciarsi ma strizza l’occhio alle big. «Non è qualcosa su cui ho riflettuto, mi concentro sul Rennes.Madrid eMonaco? Sicuramente fa, ma non è il momento di concentrarmi su questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Rennes, Camavinga: 'Interesse Bayern e Real Madrid? Fa piacere': Il centrocampista del Rennes Eduardo Camavinga...… - notiziasportiva : #Calciomercato Juventus, il Barcellona supera i bianconeri nella corsa al talento - ProfidiAndrea : ?? Mundo Deportivo: '#Locatelli è nella lista del #Barcellona! Colpo già possibile' ???? Considerato uno dei migliori… - sportli26181512 : Calciomercato Juve: una big spagnola ti sfida per Camavinga: Secondo quanto raccolto da Mundo...… - JS10i : RT @infoitsport: Calciomercato Juventus: Camavinga verso il Bayern Monaco -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Camavinga

Calcio News 24

Commenta per primo Il centrocampista del Rennes Eduardoha parlato di futuro a Téléfoot: 'Non è qualcosa su cui ho riflettuto, mi concentro sul Rennes. Interesse Real Madrid e Bayern Monaco ? Sicuramente fa piacere, ma non è il momento di ...Secondo il Mundo Deportivo, che nei giorni scorsi aveva indicato in Eduardo, 18enne del Rennes, Mikel Merino, 24 anni, in forza alla Real Sociedad, e nel nazionale azzurro del Sassuolo, ...Eduardo Camavinga è uno degli astri nascenti del calcio europeo: ecco le dichiarazioni del centrocampista del Rennes Eduardo Camavinga spaventa il Rennes: il centrocampista classe 2002, accostato anch ...Il Barcellona sta cercando un sostituto di Sergio Busquets e, secondo Mundo Deportivo, i preferiti di Laporta sono tre: Locatelli del Sassuolo, Camavinga del Re ...