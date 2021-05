Blackout nazionale di internet | problemi di connessione e disagi in tutta Italia nella notte del razzo cinese

(Di domenica 9 maggio 2021)serata di oggi insi stanno registrandodi, molte le segnalazioni perdown inla Penisola Sarà unacomplicata per glini. Non basta la preoccupazione per la traiettoria delche potrebbe avvicinarsi alle Regioni meridionali, ci pensa anche ildia creare altri. Come si nota dalla mappa di downdetector.it, in molte zone della Penisola si segnalanodidella maggiori compagnie telefoniche. Un down dellada rete fissa che ha interessato ...

Advertising

JunkiesOnAHigh : I potery fortih creeranno una sorta di blackout (nazionale/internazionale, non si sa) di internet/elettricità e BOH… -

Ultime Notizie dalla rete : Blackout nazionale

Stretto web

... ma va male perché non ci vengono consegnate le dosi' dice Loretta Carpiceci, coordinatrice dell'equipe medica 'nei giorni scorsi c'è stato questoa livello regionale edelle dosi ...... in cui un cantautore squattrinato viene investito da un autobus durante unglobale e, al ...che ruota attorno a un gruppo di quattro amiche che decidono di partecipare a un torneodi ...Nella serata di oggi in tutta Italia si stanno registrando problemi di connessione, molte le segnalazioni per internet down in tutta la Penisola ...VERBANIA - 06.05.2021 - Rispondendo alla richiesta del sindaco di Verbania, che chiedeva un incontro chiarificatore coi responsabili di Telecom per l'incidente verificatosi l'altro giorno ai Tre Ponti ...